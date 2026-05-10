10日朝、新潟市中央区の飲食店で火事があり、６０代の男性１人が病院に運ばれました。

命に別状はありません。



火事があったのは、新潟市中央区日の出１丁目にあるアベック食堂です。

警察と消防によりますと午前８時半前、通行人から「建物から煙が出ている」と

消防に通報がありました。



火は約１時間半後に鎮火しましたが、２階建ての建物が燃えました。

この火事で、飲食店の関係者である６０代の男性が顔などにやけどを負って

病院に運ばれましたが命に別状はありません。



また、10日未明、村上市瀬波温泉でも建物が燃える火事があり約５時間半後に鎮火しました。

この火事によるけが人はいません。

警察と消防が火事の原因を調べています。