ブルブルマシンの稼働音に誘われてやってきた猫さん。自分からマシンの上に乗ると、振動を楽しんでいたのだそう。動画は1万回以上も再生され「笑い止まらない」とのコメントが集まっています。

【動画：ブルブルマシンの電源を入れたら、『猫』が乗ってきて…飼い主爆笑の『まさかの光景』】

ブルブルマシンに誘われてやってきた猫さん

Instagramアカウント「Mon-mo」さまに登場したおへそちゃんは、新しもの好きなのだとか。この日飼い主さんは、おへそちゃんの前で頂き物のブルブルマシンの電源を入れてみたのだそう。

すると、ブルブルマシンの音に誘われたのか、おへそちゃんがおもむろにマシンに近づいてきたのだとか。特にためらう様子もなく、そのままマシンの上に乗ったとのこと。

ブルブル震えるおへそちゃん

おへそちゃんは、ブルブルマシンの上に全身を乗せると、そのまま振動を楽しみ始めたのだとか。マシンの上に腰を下ろし、ブルブルと震えていたとのこと。かなり激しく揺れているものの、おへそちゃんは気にならないよう。

マシンの振動に合わせて、おへそちゃんのお腹はポヨポヨと揺れていたのだそう。飼い主さんはその姿を見て笑いが止まらなかったのだとか。ずっと見ていたくなってしまうお腹です。

ブルブルマシンの上でご機嫌

飼い主さんがおへそちゃんに手を伸ばすと、撫でて欲しいと頭をこすりつけてきたとのこと。機嫌の良さそうな表情で、飼い主さんを見つめています。すっかりブルブルマシンが気に入ったようです。

飼い主さんも、まさかこんなにブルブルマシンをおへそちゃんが楽しんでくれるとは思わなかったのではないでしょうか。楽しそうなおへそちゃんの姿を見ていると、また一緒に遊んであげたくなりますね。

おへそちゃんがブルブルマシンの上で揺れを楽しむ姿は、Instagramで1万回以上も再生され、「ブルブルニャン」「最近ちょっとお腹周りが気になるのよニャですかね？」「うふふふふ～～（笑）笑い止まらないけど、本にゃんは気持ちよさそうなんだろうね」「最高」「好奇心旺盛ですね」「何故乗りたかったのでしょう？聞いてみたいですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「Mon-mo」さまには、飼い主さん宅で暮らす5匹の猫たちの日常の様子がたくさん投稿されています。個性豊かな猫たちの普段の暮らしの様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Mon-mo」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。