◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、７番人気のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がラスト直線で失速し、７着に終わった。クリストフ・ルメール騎手は１６年メジャーエンブレム、２１年シュネルマイスターに続く当レース３勝目はならなかった。

今年初戦のシンザン記念で９番人気ながら好位抜け出しで快勝。前走・チャーチルダウンズＣは１番人気も折り合いを欠き１２着に終わった。立て直して過去に当レース２勝を挙げている名手との継続騎乗で臨んだ一戦だったが、Ｇ１タイトルを手に入れることはできなかった。

３歳マイル王に輝いたのは、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。勝ちタイムは１分３１秒５。４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。

松山弘平騎手（ローベルクランツ＝４着）「追い切りから本当に動きが良く、その中で落ち着きがありました。精神的な成長を感じました。返し馬も前走より良く、道中も馬群の中でしっかりコントロールが利いていました。能力を出せればこれくらいやれます。本当に結果だけ。４着はすごく悔しいです。今の精神状態なら、距離はもう少しあっていいかもしれません」

原優介騎手（レザベーション＝６着）「枠が外の分ですね。内の馬たちを出し抜くためにせかしていった分、最後甘くなりました。競馬の仕方は良くなっているし、成長を感じるだけに、枠につきます」

クリストフ・ルメール騎手（サンダーストラック＝７着）「前走よりも今日の方が冷静に走ってくれた。いいポジションからいい感じで頑張ってくれたけど、坂を登ってから疲れてしまった」

岩田望来騎手（アンドゥーリル＝８着）「競馬はできたけど、動き切れない感じでした。ここ２走の内容と比べると、頑張ってくれていると思います。しまいの伸びも良くなっています。秋以降に期待したいです」