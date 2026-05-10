GW明け、家族が鬱っぽい。精神科医が教える『絶対に言ってはいけない言葉』とは？

GW明けは、心も体も疲れが出やすい時期。学校や会社に行きたくない、やる気が出ない……そんな言葉を、家族がぽつりとこぼすこともあるかもしれません。

そんなときに大切なのが、相手に寄り添う声のかけ方。メンタルクリニックの浅井逸郎先生に、ふだんの会話で心がけたいポイントを教えていただきました。

つらいとき、言ってはいけないひとこととは？

✕「気にしすぎだよ」

✕「いつまでもだらだらしないで」

〇「休むことも大事だよ」

〇「これまでがんばってきたんだから、休んだって罰は当たらないよ」

相手の言動を否定したり、意見するのはNG 。ネガティブ思考がいっそう強まってしまいます。「私はあなたの味方だよ」ということが伝わる言葉選びを。

話したくないときは、そっとしておくことも大切。相手のペースを尊重しながら、安心できる存在でいたいですね。

（『オレンジページ』2024年4月17日号より）

教えてくれたのは ……浅井逸郎先生

精神科医。医療法人社団ハートクリニック理事長。薬物療法、認知行動療法、リラクセーション、カウンセリングなどデータに基づいた治療を総合的に行う。クリニックでは家族向けの勉強会も定期的に開催。著書に『「うつ病の夫」に妻がすべきこと、してはいけないこと』（大和出版）など。