熊本vs琉球 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](えがおS)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 24 李泰河
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 8 堀内颯人
MF 9 浅川隼人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
控え
GK 50 川島康暉
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 16 井堀二昭
MF 28 津覇実樹
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 24 李泰河
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 8 堀内颯人
MF 9 浅川隼人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
控え
GK 50 川島康暉
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 16 井堀二昭
MF 28 津覇実樹
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮