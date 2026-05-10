猫モチーフの“夏限定スイーツ”が超かわいい！ 「NEKO LAB」レモンデザイン缶など発売
猫モチーフの焼き菓子と雑貨を展開する「NEKO LAB（ネコラボ）」は、5月1日（金）から、夏限定商品を、公式オンラインショップで発売中だ。
【写真】レモンカラーが涼しげなクリアポーチも！ 夏限定スイーツの詳細
■夏だけのとっておきが楽しめる
今回登場したのは、暑い季節にぴったりの爽やかさと、思わず笑顔になる猫モチーフのかわいさを詰め込んだ、この夏だけの限定スイーツ＆新作ギフト。
レモンデザイン缶に焼き菓子を詰め合わせた「夏限定クッキー缶」と、しっとりふわふわ肉球レモンフィナンシェにクリアポーチが付属する「肉球フィナンシェ（レモン）＆クリアポーチ」は、夏だけのとっておきが楽しめるご褒美アイテムだ。
また、肉球クッキーを2枚入れた「肉球クッキー巾着」も用意。食べ終わったあとも小物入れとして使える巾着付きで、お配りギフトなどに活用できる。
【写真】レモンカラーが涼しげなクリアポーチも！ 夏限定スイーツの詳細
■夏だけのとっておきが楽しめる
今回登場したのは、暑い季節にぴったりの爽やかさと、思わず笑顔になる猫モチーフのかわいさを詰め込んだ、この夏だけの限定スイーツ＆新作ギフト。
レモンデザイン缶に焼き菓子を詰め合わせた「夏限定クッキー缶」と、しっとりふわふわ肉球レモンフィナンシェにクリアポーチが付属する「肉球フィナンシェ（レモン）＆クリアポーチ」は、夏だけのとっておきが楽しめるご褒美アイテムだ。
また、肉球クッキーを2枚入れた「肉球クッキー巾着」も用意。食べ終わったあとも小物入れとして使える巾着付きで、お配りギフトなどに活用できる。