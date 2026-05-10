「夏限定クッキー缶」

写真拡大

　猫モチーフの焼き菓子と雑貨を展開する「NEKO LAB（ネコラボ）」は、5月1日（金）から、夏限定商品を、公式オンラインショップで発売中だ。

【写真】レモンカラーが涼しげなクリアポーチも！　夏限定スイーツの詳細

■夏だけのとっておきが楽しめる

　今回登場したのは、暑い季節にぴったりの爽やかさと、思わず笑顔になる猫モチーフのかわいさを詰め込んだ、この夏だけの限定スイーツ＆新作ギフト。

　レモンデザイン缶に焼き菓子を詰め合わせた「夏限定クッキー缶」と、しっとりふわふわ肉球レモンフィナンシェにクリアポーチが付属する「肉球フィナンシェ（レモン）＆クリアポーチ」は、夏だけのとっておきが楽しめるご褒美アイテムだ。

　また、肉球クッキーを2枚入れた「肉球クッキー巾着」も用意。食べ終わったあとも小物入れとして使える巾着付きで、お配りギフトなどに活用できる。