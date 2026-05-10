【カスハラ】「今すぐ揚げたてを持ってこい」とクレームを言う祖父!?豹変した祖父の態度に驚愕する孫【著者に聞いた】
【漫画を読む】お店に電話でクレームを言う祖父だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を3作紹介するとともに、作者に本作を描いた理由についてもインタビューした。
かわいい孫に湿気たフライドポテトを元のカリカリに戻す方法を教えるおじいちゃん。孫はどんな方法なのか楽しみにしている。するとおじいちゃんは携帯を取り出して、商品を買ったお店に電話をかける。そして、お店の人が電話に出ると『お宅のとこの商品管理は一体どうなってんだ!!』『今すぐ揚げたてを家に持ってこんかいっ!!』などと大声でクレームを言うのであった。
作者に本作を描いた理由について伺うと、「以前友達から、『しっけたポテトチップスをフライパンで温めなおすとカリッとする」という情報を聞き、それを元におもしろいオチができないかなーと思って考えました。よい子じゃなくても真似しないように！』と冗談を交えながら話してくれた。
■試食させてもらえない少年
お腹が空いていた少年は、スーパーの試食コーナーで「僕も食べたい！」と販売員にアピールする。販売員は少し気まずそうにして「近くにお父さんかお母さんはいないかな？」と優しく聞く。すると少年の表情が暗くなり、「実は僕、生まれてすぐ親に捨てられてずっと一人なんです…」と話し始めるではないか!?その話を聞いて、笑顔で「じゃあダメです」と断る販売員である。
■母親の意外な本音
言うことを聞かない息子に「何度言ったらわかるの!?」と怒る母親。息子が「そんなに怒らなくても…」と言うと、母親は息子のためを思って怒っているとのことだ。けれど息子はそんな母親の言うことを聞かず、「ママは怒りたくて怒ってるんでしょ!?」と質問をする。「その通りだ」という母親の答えを聞くも、心のどこかで否定してほしかった息子であった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の3つの作品をお届けした。最近なんだかストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近ごろあまり笑えてないと思うなら、この機会にぜひ一度読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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