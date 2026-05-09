金融資産7500万円・月の年金25万円「孫にいろいろと買ってあげるのが楽しみ」77歳男性が語る老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと、現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、山形県在住77歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：山形県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：5500万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金468カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「不自由なく生活できているため」と語っています。
ひと月の支出は約「23万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
現在は「家庭菜園での土いじり」や、「孫と出かけていろいろ買ってあげること」を楽しみに過ごしていると言います。
また、健康維持のために「早寝早起き」を心掛けているそうです。
続けて「家族をもっと大事にしておけばよかった」と、身近な存在への思いも打ち明けます。
将来についても、「（現時点ですでに）物価の上昇に年金額が追いついていないと感じるのに、これから実際に年金額が減っていくかもしれない。健康面での不安もある。医療費の負担も大きい」と心配が絶えない様子でした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、山形県在住77歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：77歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：山形県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：5500万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金468カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：25万7000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「不自由なく生活できている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「不自由なく生活できているため」と語っています。
ひと月の支出は約「23万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「固定費、車、保険、食生活などの見直しを行った」年金生活に入るにあたっては、家計を引き締めるために「固定費、車、保険、食生活」と、さまざまな見直しを行ったとのこと。
現在は「家庭菜園での土いじり」や、「孫と出かけていろいろ買ってあげること」を楽しみに過ごしていると言います。
また、健康維持のために「早寝早起き」を心掛けているそうです。
「これから年金額が減っていくかもしれない」一方で、現役時代については「投資をもっとしておけばよかった。海外旅行もしておけばよかった。特にヨーロッパなど、移動が大変なところには、若いうちに行っておけばよかった」と悔やむ投稿者。
続けて「家族をもっと大事にしておけばよかった」と、身近な存在への思いも打ち明けます。
将来についても、「（現時点ですでに）物価の上昇に年金額が追いついていないと感じるのに、これから実際に年金額が減っていくかもしれない。健康面での不安もある。医療費の負担も大きい」と心配が絶えない様子でした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)