ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）に発売されます。

（写真）【ユニクロ×ONE PIECE】マンガアートがおしゃれなTシャツコレクション

ONE PIECE人気キャラが大集合！

集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。

『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。

『ONE PIECE』のプリントTシャツが登場します。

麦わらの一味が大集合した豪華なデザインです。

「ドドオン!!! 」と漫画のコマらしい迫力のプリントも。

麦わらがかっこいい夏Tシャツ

マンガUT 集英社創業100周年 /ONE PIECE \1,990 ©Eiichiro Oda/SHUEISHA

夏らしいブルーのTシャツは、6コマをバックプリントに配置しています。

正面には薄いカラーでコマを描き、麦わらの一味のマークを置いた、デザイン性の高い一枚です。

さらに、胸元に麦わら帽子をデザインした、シンプルでクールな白Tシャツも登場します。

バックプリントには、GEAR5のアートが描かれています。