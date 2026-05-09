【ユニクロ×ONE PIECE】「ドドオン!!!」が飛び出す！麦わらの一味が豪華集合の新作UTが登場！
ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）に発売されます。
（写真）【ユニクロ×ONE PIECE】マンガアートがおしゃれなTシャツコレクション
ONE PIECE人気キャラが大集合！
集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。
『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。
『ONE PIECE』のプリントTシャツが登場します。
麦わらの一味が大集合した豪華なデザインです。
「ドドオン!!! 」と漫画のコマらしい迫力のプリントも。
麦わらがかっこいい夏Tシャツ
マンガUT 集英社創業100周年 /ONE PIECE \1,990 ©Eiichiro Oda/SHUEISHA
夏らしいブルーのTシャツは、6コマをバックプリントに配置しています。
正面には薄いカラーでコマを描き、麦わらの一味のマークを置いた、デザイン性の高い一枚です。
さらに、胸元に麦わら帽子をデザインした、シンプルでクールな白Tシャツも登場します。
バックプリントには、GEAR5のアートが描かれています。