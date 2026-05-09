ＭＥＧＵＭＩが９日、ＭＢＳ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演した。

現在はプロデューサー業も手がけ、スポンサー集めなどに奔走していると説明。「いま１５個くらいの作品とか色んなものを回してます。めっちゃ仕事してます」と笑った。

グラビアアイドル、タレントとして絶頂だった２００８年に結婚、２００９年に出産。

私生活が充実した一方で３０代で突然、仕事では暗黒期が訪れたとした。

「仕事が一切なくなったんですね。グラビアとかでガンガンやってた時よりも、収入が１０分の１くらいで」と明かした。「その齢の１０分の１は、しみますよ。結婚していたとはいえ」と振り返った。

理由を「なぜかというと、世の中がママだって見るんで。冷蔵庫の中見せてくださいとか、家族の暴露してくださいとか。ママタレントとしての仕事しかなくなったんですね」と語った。

一方で女優業への夢がずっとあったため、ママタレントに軸足を置くと、女優業が遠のくとの思いもあり、ママタレに専念もできなかったと説明。「日によっては、もうダメかもしれない、お金もないし、もう私なんか忘れられてる…みたいな。朝起きたら、戻ってて頑張ろうかと。いったり来たりで、めちゃくちゃしんどかったです、あの時期は」と振り返った。