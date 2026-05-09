日々の暮らしの中で感じる不便。もしかしたら、手頃な価格のお役立ちアイテムで解決できるかもしれません。本記事では、All About ニュース編集部が実施したアンケートから、東京都在住・27歳女性が無印良品で購入してよかった商品を紹介します。

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小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。

All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・20代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。

回答者プロフィール

回答者本人：27歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：パート・アルバイト
世帯収入：自分100万円、夫600万円
最近の悩み：毎日の食事の献立が困る。また、洗い物で手が荒れる

お役立ちアイテム1：「炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん」

回答者が教えてくれた最初の商品は「炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん」。2合用1袋で、491円で購入可能です。「おいしい炊き込みご飯がこれ一つで作れる。食事が豪華になる」と魅力を語ってくれました。

お役立ちアイテム2：「素材を生かしたカレー グリーン」

回答者が教えてくれた2つ目の商品は「素材を生かしたカレー グリーン」。1人前で351円となっています。「時間がない時にこれを温めるだけで、一食になったのがありがたかった」と、実際の活用法を語ってくれました。

お役立ちアイテム3：「シリコーン調理スプーン」

回答者が教えてくれた3つ目の商品は「シリコーン調理スプーン」。長さ26センチの場合、税込み491円で購入可能です。「炒めるにも、あんかけの餡を取るにも、使いやすかったです！」と、日々の暮らしに欠かせない存在になっているようです。

いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)