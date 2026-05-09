【20代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「時間がない時でも温めるだけ」絶品商品とは
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・20代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：パート・アルバイト
世帯収入：自分100万円、夫600万円
最近の悩み：毎日の食事の献立が困る。また、洗い物で手が荒れる
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・20代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：27歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：パート・アルバイト
世帯収入：自分100万円、夫600万円
最近の悩み：毎日の食事の献立が困る。また、洗い物で手が荒れる
お役立ちアイテム1：「炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん」回答者が教えてくれた最初の商品は「炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん」。2合用1袋で、491円で購入可能です。「おいしい炊き込みご飯がこれ一つで作れる。食事が豪華になる」と魅力を語ってくれました。
お役立ちアイテム2：「素材を生かしたカレー グリーン」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「素材を生かしたカレー グリーン」。1人前で351円となっています。「時間がない時にこれを温めるだけで、一食になったのがありがたかった」と、実際の活用法を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「シリコーン調理スプーン」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「シリコーン調理スプーン」。長さ26センチの場合、税込み491円で購入可能です。「炒めるにも、あんかけの餡を取るにも、使いやすかったです！」と、日々の暮らしに欠かせない存在になっているようです。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)