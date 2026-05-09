開催：2026.5.9

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 1 - 3 [メッツ]

MLBの試合が9日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとメッツが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

2回表、4番 マーク・ビエントス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 ARI 0-1 NYM

2回裏、5番 ノーラン・アレナド 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-1 NYM

10回表、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 ARI 1-2 NYM、5番 カーソン・ベンジ 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 ARI 1-3 NYM

試合は1対3でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのデビン・ウィリアムズで、ここまで2勝1敗5S。負け投手はDバックスのケビン・ギンケルで、ここまで1勝2敗0S。メッツのマイヤーズにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

ここまでDバックスは17勝20敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方メッツは15勝23敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 13:58:27 更新