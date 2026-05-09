Jリーグ大好きR-1チャンピオン・お見送り芸人しんいちが、藤枝MYFCで監督を務める槙野智章さんを応援するため、サッカーのまち・藤枝へ！ 監督からの指令をクリアしながら、クラブの魅力を伝える。……が、一方でしんいちに巻き込まれたキッズたちは苦笑い！？

【TVer】 “サッカー界のお祭り男”は、監督になってもとにかく熱い！！ 「今まで僕が見てた監督じゃない！」 試合後の槙野智章監督をお友達のしんいちが直撃！

今回、しんいちがやってきたのは、静岡県藤枝市。この“サッカーのまち”で「藤枝総合運動公園サッカー場」をホームスタジアムとするのが、いま世間をにぎわすクラブのひとつ、「藤枝MYFC」だ。

チームを率いる監督は、あの槙野智章さん！ 日本屈指のセンターバックとしてW杯にも出場し、2022年の現役引退後は解説者やタレントとしても活躍。実は、しんいちとは“しんちゃん”“マッキー”と呼び合うほど、プライベートでも親交が深いお友達なのだ。

そんな“マッキー監督”に対し、しんいちは「12月ぐらいまで一緒にバラエティやってたから」と、まだまだ気持ちが切り替えられない様子。

今回は、槙野監督からしんいちへ、藤枝MYFCの魅力を伝えるべく、いくつかのミッションが課された。

槙野監督からの指令は、「名物スタグルで応援パワーをチャージせよ」。そこで、スタジアム周辺でグルメを探ることに。

発見したのは、「マキノのマテ茶」。実は、槙野監督が愛飲しているドリンクで、試合中に飲んでいる姿がSNSで大バズリしたのだとか。

さらに、藤色のバンズがインパクト抜群の「藤色淡路島バーガー チーズ」に、ご当地グルメの「富士宮やきそば」を加えた“藤枝セット”を堪能したしんいちは、「めちゃくちゃチャージできてます」と大満足！

そして、そのおいしさを伝えるべく、地元の子どもたちにも積極的にアピールする。

……が、あまりにも露骨なやらせ感満載の茶番劇を繰り広げ、キッズたちも思わず苦笑い！

さらなるミッションは、「R-1王者の笑いでキッズイベントを盛り上げよ」という難題（！？）が。

しんいちは、芹生海翔選手と行友祐翔選手を引き連れ、スタジアムで開催されていたキッズまつりへ。お菓子まきのイベントに参加し、子どもたちを笑顔にしていく。

たくさん集まった子どもたちを前に、しんいちは「しんいち大好き！」「しんいちかっこいい！」と全力コールを要求。

しかし、その声は徐々にトーンダウン……。最後には「お菓子だけちょうだい！」と言われてしまう始末だった。

とはいえ、お菓子まきは大盛り上がり！ 最後はしんいち自ら子ども達の輪の中に入ってお菓子と笑いを届け、無事、槙野ミッションを達成したのだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）5月3日放送回で紹介された。