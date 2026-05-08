Snow Manラウール、天才姉妹とのチームでダンス日本大会優勝＆世界大会出場決定 腰の負傷で2024年大会辞退を乗り越え
8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルで、Snow Manのラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”がダンス日本予選大会で優勝し、世界大会への切符をつかんだことが明らかとなった。
【写真】日本で見事優勝！ダンス世界大会への切符を手に入れたラウール＆天才姉妹
今回“Bumpy”は、1年4ヶ月ぶりに再始動。3人が挑む『WORLD HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP』は、世界50カ国以上、約6万人のダンサーが参加する世界最高峰のダンス大会。前回、2024年の日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得したが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一に挑戦した。
出場したのは、年齢制限のない3〜4人の「ミニクルー部門」。昨年の日本チャンピオン、日本人初マドンナのバックダンサーも参加するチームなど、猛者がひしめく中、3人はヒップホップのほかポップとロックを新たに取り入れ、圧巻の1分半のパフォーマンスを全力で披露。結果、パフォーマンス面では惜しくも2位だったものの、スキル面では1位となり、合計ポイントでダントツの1位に。再びアメリカで開催される世界大会本戦へ挑戦する権利を手に入れた。
この日の放送では、Snow Manのメンバー（目黒蓮はドラマ『SHOGUN 将軍』撮影のため不在）のほか、スタジオゲストの木村佳乃、TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守るなか、世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着した様子が届けられた。
【写真】日本で見事優勝！ダンス世界大会への切符を手に入れたラウール＆天才姉妹
今回“Bumpy”は、1年4ヶ月ぶりに再始動。3人が挑む『WORLD HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP』は、世界50カ国以上、約6万人のダンサーが参加する世界最高峰のダンス大会。前回、2024年の日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得したが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一に挑戦した。
この日の放送では、Snow Manのメンバー（目黒蓮はドラマ『SHOGUN 将軍』撮影のため不在）のほか、スタジオゲストの木村佳乃、TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守るなか、世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着した様子が届けられた。