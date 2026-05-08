マクドナルドのハッピーセットから「へんしん！マクドナルドロボ」が登場。

マクドナルドの店舗やメニューが、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種が展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：2026年5月15日(金)〜5月28日(木)「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全4種

第2弾：2026年5月29日(金)〜6月11日(木)「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全4種

種類：「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全8種

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドから、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」が期間限定で登場。

マクドナルドの店舗やメニューが、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃです。

お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめます。

例えば、マクドナルドのお店を、モササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が向上。

さらに「へんしん！マクドナルドロボ」の世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、お店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれます。

遊びながら、誰でも『スマイルの守護者』になりきって楽しむことができるおもちゃ全8種がラインナップ☆

ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第1弾

販売期間：2026年5月15日(金)〜5月28日(木)

種類：「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全4種

人気サイドメニュー「チキンマックナゲット」や「えだまめコーン」などが変形する第1弾のおもちゃ。

マクドナルドカラーを基調にしたデザインもポイントです。

ナゲットロボ

サイドメニュー「チキンマックナゲット」デザインの「ナゲットロボ」

「チキンマックナゲット」が翼を持つロボットに変形するおもちゃです。

デリバライオン

デリバリーバイクをモチーフにした「デリバライオン」

赤を基調にしたデリバリーバイクがライオンロボットに変形します。

ティラノサプライズ

ハッピーセットボックスが、ティラノサウルスに変形！

迫力満点な「ティラノサプライズ」として遊ぶことができます。

えだまめコーンイーグル

えだまめコーンがイーグル(わし)に変形する「えだまめコーンイーグル」

大きな翼の内側にもかっこいいデザインが施されています。

ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第2弾

販売期間：2026年5月29日(金)〜6月11日(木)

種類：「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ全4種

マクドナルドの店舗やドリンクマシーンが登場する第2弾。

ロボットや恐竜、動物に変形させて遊べるおもちゃです。

バーガーマン

グリーンのボディが特徴的な「バーガーマン」

ハンバーガーからロボットに変形させることができます。

おとどけサウルス

メカニカルなボディが特徴的な「おとどけサウルス」

デリバリーバッグを変形させることで出現します！

メガモッサ

マクドナルドの店舗をイメージした「メガモッサ」

大きな口や鋭いしっぽがインパクト大！

ウルフドリンカ

ドリンクマシーンは、ウルフ(おおかみ)「ウルフドリンカ」に変形。

2通りの楽しみ方ができる、遊び心満載のおもちゃです。

マクドナルドの店舗やメニューを、動物や恐竜などのロボットに変形させて遊べるおもちゃ。

マクドナルドのハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、2026年5月15日より販売開始です☆

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