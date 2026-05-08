【セブン‐イレブン】総重量約810g! 背徳感満載の冷凍食品「濃厚G系ラーメン」発売 - 極太ワシワシ麺×背脂ニンニクスープ
セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日、「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)
同商品は、約810gという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。麺は極太でモチモチとした「ワシワシ食感」で、ひと口噛むごとに小麦の風味が広がるという。スープは、背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた、ガツンと濃厚な味わいに仕上げた。別売りの「緑豆もやし」(51.84円)や「五目野菜炒めセット」(118.80円)、「半熟煮たまご」(2個入り235.44円)などを追加することで、よりG系らしい迫力ある一杯に仕上がるという。
また、同商品は麺・スープ・具材がすべてひとつにまとまったオールインワン仕様。解凍の必要がなく、袋から取り出してそのまま「鍋にポン!」と入れ火にかけるだけで楽しめる。
「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)調理例 ※もやしは別売り
「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)
同商品は、約810gという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。麺は極太でモチモチとした「ワシワシ食感」で、ひと口噛むごとに小麦の風味が広がるという。スープは、背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた、ガツンと濃厚な味わいに仕上げた。別売りの「緑豆もやし」(51.84円)や「五目野菜炒めセット」(118.80円)、「半熟煮たまご」(2個入り235.44円)などを追加することで、よりG系らしい迫力ある一杯に仕上がるという。
また、同商品は麺・スープ・具材がすべてひとつにまとまったオールインワン仕様。解凍の必要がなく、袋から取り出してそのまま「鍋にポン!」と入れ火にかけるだけで楽しめる。
「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)調理例 ※もやしは別売り