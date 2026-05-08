「朝晩の寒暖差」にこの1枚！【ユニクロ】サラッと羽織れる♡「シアーカーディガン」

朝晩と昼との寒暖差で、服装に悩みがちな季節の変わり目。ワードローブにあると心強いのが、サッと羽織れるカーディガン。【ユニクロ】からは、気温差対策に便利なシアー素材のアイテムが登場。2,000円台というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

レース風の編み地でコーデにアクセントを

【ユニクロ】「シアーレースクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

ほんのり透け感のあるレース風の編み地が、コーデに新鮮な表情を与えてくれるカーディガン。ひじあたりまでのやや長めの袖丈で、コンパクトなTシャツにも重ねやすそうです。涼しげなカラーから秋口まで着られる深みあるカラーまでの全5色展開。

シンプルだからきれいめにもカジュアルにも振りやすい

【ユニクロ】「シアークルーネックショートカーディガン」\2,990（税込）

シンプルなデザインで、さまざまな場面で使いやすいクルーネックカーディガン。公式サイトによると「着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地」とのことで、夏まで活躍してくれるはず。ショート丈なので、ボトムスとのバランスが取りやすいのもポイントです。気温差対策としてはもちろん、肩掛けや腰巻きにしてコーデのアクセントにするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。