子役として活躍していた俳優の村山輝星（16）が、成長した最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】村山輝星「大きくなってびっくり」成長した最新ショット

5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間、NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ With Orton』にレギュラー出演していた村山。その後は、『au』のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス！』に出演するなど、マルチに活動してきた。

こいのぼりとの最新ショットを披露

2026年5月5日は、スタッフが更新しているInstagramで、こいのぼりと写る最新ショットを見せている。

「公園にて、こいのぼりと共に写真を撮りました。去年と同じ場所で、写真を撮ることが出来ました。16歳になり、『まだこどもでいて良いのかなぁ、もうこどもなんて言えないよねぇ？』と成長＆自分探しの日々です。これまで元気で過ごせてきたことに感謝をしつつ…。今夜は柏餅食べます!!」

この投稿にファンからは、「大きくなってびっくり。ショートヘアがやっぱり似合いますね」「すごくお姉さんになられているのを拝見し、感動しています」「どんどん大人っぽく美人さんに、可愛くなっていきますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）