【NHKマイルC／データ攻略】ダイヤモンドノットとカヴァレリッツォの「買い or 消し」　朝日杯FSワンツーで“馬券軸筆頭”は

今週は東京競馬場でNHKマイルカップ（芝1600m）が行われる。各路線の精鋭が府中の地に集結した。

ここでは、過去10年からカヴァレリッツォとダイヤモンドノットにフォーカスしたデータを取り上げる。

■カヴァレリッツォに「2.1.0.0」の好データ

昨年暮れの朝日杯FSを鮮やかな末脚で勝利。一躍世代トップマイラーの座に躍り出たのがカヴァレリッツォだ。思わぬ惨敗を喫した皐月賞を経てリベンジ・マッチに臨む今回。はたしてデータが下したジャッジは？

・前走皐月賞組かつマイル重賞勝利あり【2.1.0.0】

ジャンタルマンタル、アドマイヤマーズ、ロードクエストがこれに該当し連対を確保。その3頭はいずれも当日2番人気と少々疑われたオッズだったが、大崩れなく走った点は見逃せない。

カヴァレリッツォについて補足すると、新馬戦は左回りの中京芝1600mで5馬身差の圧勝。夏日に近い気温が予想される週末東京を考えたとき、夏の中京で勝ち上がったこともプラス材料となりそうだ。2歳王者の復権へ、舞台は整った。

■ダイヤモンドノットに「0.0.0.9」の高い壁

同じ朝日杯FS上位馬でも、ダイヤモンドノットには高い壁が立ちはだかる。2歳時には京王杯2歳Sを制し、返す刀で臨んだ朝日杯FSはカヴァレリッツォの2着。GIタイトルが手が届くところにある馬だが、今回はローテーションがネックとなりそうだ。

・前走ファルコンS勝ち馬【0.0.0.9】

該当馬9頭すべてが馬券外。1400→1600mの距離延長ローテが及ぼす影響は大きく、上位進出が難しくなっている。前走ファルコンS勝ち馬×NHKマイルカップは“相性最悪”の鬼門データと言えよう。

2戦2勝の左回り適性は申し分ないが、今回は自身未経験となる左回りのマイル戦。朝日杯FS2着の実績を加味しても、勝ち切るゾーンに据えるには躊躇してしまう。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。