本拠地レッズ戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が7日（日本時間8日）、本拠地レッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、10奪三振と力投しチームの8-3の勝利に貢献。今季4勝目を挙げた。登板中、中継に一瞬映った表情がファンから注目を集めている。

8-0の6回。先頭のスチュワートにソロを許した今永は、無死一塁からスティーブンソンを迎えた。変化球を強振されると打球はセンターへ。伸びきらず中堅手がキャッチした。マウンド上の今永は肝を冷やしたような表情で固まり、首をかしげていた。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が自身のXで実際の映像を公開。「ショウタ・イマナガはフライボール1球で悲しみの全段階を経験した（捕球されたものだ）」と記して、泣き笑い絵文字を添えた投稿に米ファンからも笑いが漏れている。

「彼は最高だよ」

「恐怖を耐え抜いた男の表情だ」

「ショックで口がきけないようだ（笑）」

「このGIF、めっちゃ使い道あるね」

「めちゃストレス感じているな」

「ショウタが大好きよ」

カブスは本拠地15連勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）