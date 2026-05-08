新型エルグランド登場に先がけて公開

5月8日、日産モータースポーツ&カスタマイズ（以下、NMC）は、日産が今夏に発売を予定しているLLクラスミニバン、新型『日産エルグランド』をベースにした『オーテック』（AUTECH）バージョンのデザインを同社ウエブサイトで先行公開した。

【画像】ブランド発祥の地、茅ヶ崎の海にインスパイア！新型日産エルグランド『オーテック・バージョン』 全31枚

昨年のジャパンモビリティショー2025で参考出品された新型エルグランドだが、現段階では詳細は未発表。従って、今回NMCが発表した新型エルグランド・オーテックも内外装デザインのみをお披露目した形だ。



新型『日産エルグランド』をベースにした『オーテック』バージョンのデザインを公開。 平井大介

エルグランド・オーテックは現行型エルグランドにも2020年から設定され、今回の新型で2代目となる。

新型エルグランド・オーテックはオーテック・シリーズのフラッグシップモデルで、ブランドコンセプトである『プレミアムスポーティ』を内外装で体現。ターゲットユーザーは、プライベートユースとしてのハイエンドミニバン購入を検討している人や、オーテック・ブランド車を永年愛用している人だという。

茅ヶ崎の海にインスパイアされたアイテム

まずエクステリアは、オーテック・ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのアイテムを装備。

フロントグリルは海面の煌めきを表現したドットパターンを採用。波打ち際の白波をモチーフにしたボディ下部のメタル調フィニッシュパーツで、ワイド&ローなスタンスを演出している。



オーテック・ブランド発祥の地である茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのアイテムを装備。 平井大介

また、海を進むボートの後方に生じる波のパターン『航跡波』をモチーフとした模様を取り入れたシグネチャーLEDをフロントプロテクターにビルトイン。これはNMCで初採用だという。

さらに、アルミホイールはオーテックの『A』をモチーフにしつつ、海中に差し込む陽の光を表現したデザインで、ダーク金属調で仕上げられている。

●エクステリアの主な特別装備

・専用フロントグリル

・フロントバンパーフィニッシャー（ダークメタルグレー）

・ドアサッシュモール（サテングレーメタリック）

・専用フロントプロテクター（メタル調フィニッシュ）

・専用サイドシルプロテクター（メタル調フィニッシュ）

・専用リアプロテクター（メタル調フィニッシュ）

・サイドターンランプ付き電動格納式リモコンドアミラー（メタル調フィニッシュ）

・専用シグネチャーLED

・専用フォグランプフィニッシャー（メタル調フィニッシュ）

・専用18インチアルミホイール

・オーテック・エンブレム（フロント、リア）

ブルーアクセントを効かせたインテリア

インテリアでは、全体をブラック基調でコーディネートし、オーテック・ブランドを象徴するブルーのアクセントを随所に効かせた専用デザインとしている。

シートの表皮は、エルグランド・オーテックのためによりしっとりとした触感にこだわって新開発した専用のプレミアムナッパレザー。これも今回初採用のものだ。



インテリアは、ブルーのアクセントを随所に効かせた専用デザインを採用。 日産自動車

また、シートやドアトリムには、漣（さざなみ）からインスパイアされた専用のキルティングデザインを採用。フィニッシャー類はダーククロームでコーディネートするなど、よりプレミアムで特別感のある室内空間としている。

●インテリアの主な特別装備

・専用ブラックプレミアムナッパレザーシート『AUTECH』刺繍（ブルーステッチ、キルティング）

・専用ブラックドアトリム（キルティング、ブルーステッチ〈1列目、2列目〉）

・専用ブラックインストパネル（ブルーステッチ、ダーククロームフィニッシャー）

・専用センターコンソールブルーステッチ、ダーククロームフィニッシャー）

・専用テーラーフィット巻ステアリングホイール（ブルーステッチ、ダーククロームフィニッシャー）

・オーテック・エンブレム（センタークラスター）

・2列目アームレスト（ダーククロームフィニッシャー）

・乗降用グリップ（ダーククロームフィニッシャー〈2列目〉）

特装車ラインナップ：オーテック・ライン

NMCはその他にも、新型エルグランドをベースにした特装車ラインナップも先行公開した。まずは、『オーテック・ライン』（AUTECH LINE）。

オーセンティックでスポーティなスタイルを求めるユーザーに向けて、ダークメタルグレーのフロントグリル、専用のフロントプロテクターやアルミホイール、メタル調フィニッシュのドアミラーを装備。



新型エルグランドをベースにした特装車『オーテック・ライン』。 日産自動車

シート地はブラックで統一し、包まれる心地よさをもたらす『テーラーフィット』を採用するなど、クールかつスタイリッシュに仕上げられたモデルだ。

特装車ラインナップ：VIP

続く『VIP』は従来型でも好評だった、社長車や役員車として使用する法人ニーズに対応する、至福の移動空間を追求したモデル。

エクステリアは、ダークメタルグレーのフロントグリルや専用の18インチホイール、VIP専用エンブレムを装備し、特別な装飾や照明機能を備えたオートステップを装着。インテリアは全体をブラック基調とし、VIPの名にふさわしいプレミアムナッパレザーをシートに採用。さらに15.6インチの後席専用モニターや読書灯なども標準装備する。



新型エルグランドをベースにした特装車『VIP』。 日産自動車

特装車ラインナップ：ステップタイプ

そして『ステップタイプ』は、助手席と助手席側スライドドアから乗降する人が同時に使えるロングステップを採用。助手席ドアもしくは助手席側スライドドアの開閉と連動して、ステップが展開、格納する。

プレミアムミニバンにふさわしい洗練されたデザインを採用したほか、ステップの踏面に加えてステップ下の路面も照らすイルミネーションを装備。暗い場所でも安心して乗降ができるうえ、LEDのクリアな輝きがスタイリッシュさを演出し、エレガントな乗り降りをエスコートする。



新型エルグランドをベースにした特装車『ステップタイプ』。 日産自動車

なお、エルグランド・オーテックとその他の特装車は、新型エルグランドと同時に正式発表される予定だ。