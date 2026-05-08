「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月7日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部のエース・佐々木寿人（連盟）が、雀理を超越した“魔王”の剛腕を見せつけ、視聴者の度肝を抜いた。

【映像】リーのみが跳満に！佐々木寿人、豪運の“魔王ツモ”の瞬間

場面は東3局。2万4200点持ちの3着目に沈んでいた佐々木は、4万点オーバーで独走するトップ目のBEAST X・下石戟（協会）を追撃する一打が欲しい局面。しかし、配牌はスピードこそあるものの、赤牌もドラもない安手の予感漂うものだった。巡目が進んでも思うように手が伸びず、ようやく14巡目に辿り着いたテンパイも、待ちは2索と9索のシャンポンで役はリーチのみ。打点力には程遠い、まさに「ガラクタリーチ」に見えた。

しかし、ここからが魔王の真骨頂だった。流局間際の18巡目、執念で2索を手繰り寄せると、これがなんとハイテイツモ。さらに運命をねじ伏せるようにめくった裏ドラ表示牌には、自身の暗刻となった2索を裏ドラにする1索が出現した。

まさかの展開でリーチ・ツモ・ハイテイ・裏3。当初「リーチのみ」だったはずの手が、一瞬にして跳満・1万2000点へと化けたのだ。この衝撃の展開に、実況の古橋崇志（連盟）は「3000・6000！裏が3つ乗ってます！また今日も元気に裏3」と興奮を隠せず。プレーヤー解説のセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）も「あはははは。すごい。力あるなー。リーのみが＋5翻でした。魔王でしたね」と思わず笑い出すほどの圧倒的なパワーに脱帽した。

この最大効率の跳満に対し、ファンからは「すーぐ裏3するやん」「リーのみが跳満は草」「もう無茶苦茶だなｗ」と驚愕と困惑が入り混じった絶賛が殺到。さらに「寿人完全に戻ってるな」「ホンマ魔王や」と、佐々木の完全復活を確信する声も相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

