お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が7日夜、Xを更新。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）について、私見をつづった。

粗品は7日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、自身が開催してきた最も面白いツッコミを決める大会「ツッコミマン」を、フジテレビ系で5月23日午後9時から放送することを発表した。番組タイトルは「ツッコミスター」となる。

エハラはツッコミスターの公式Xアカウントを添付。「一人賛否もツッコミマンも、YouTubeで考えた企画を全国ネットのゴールデンまで持って行ってるってホンマに凄いよなぁ」と粗品について書き出した。

そして「ファンもアンチもアホほどおって常に話題の中心におって跳ね返す実力もあって若さもあって努力量が丸見えなくらい知識量がえげつない。どの競技で喧嘩売られても戦える戦闘民族やけど、あくまでも『お笑い』を中心においてそこの殴り合いをやめない、やっぱ粗品て凄いよなぁ…」と絶賛。「（「後輩に媚びてダサッ」ていうリプはベタなんで大丈夫です）」と付け加えた。

これに対し、一部ユーザーから「ここは、粗品は俺が育てた、ぐらい言ってくれないと、炎上しないですよ」とツッコミが入ると、エハラは「憧れちゃってるのよ」と切り返していた。