予定は曖昧、会うのは夜だけ、連絡に波…。不倫男に多い初期サインとは
最初は違和感がなかったのに、気づけば男性のペースに巻き込まれている。これ不倫関係のあるあるです。そんな状態になる前に、男性が出している“初期サイン”を見過ごさないようにしましょう。
予定の決め方が曖昧
「空いたら連絡する」「タイミングが合えば」など、具体的な約束にならないまま、流れで会うことが増えていく。この段階で男性の言いなりになってしまうと、関係の主導権は男性側に寄ってしまいます。
会う時間が限定されている
夜だけ、短時間だけなど、会える時間に偏りがある。男性から理由は説明されても、全体像が見えにくいまま関係を進目ていませんか？会う条件が最初から固定されている関係は、その後も変わりにくくなります。
連絡のペースに波がある
やり取りが続くときと、急に止まるときの差が大きい。その理由が曖昧なまま繰り返される場合、男性の都合に左右されている可能性があります。その波に合わせているうちに、関係のバランスも崩れていくでしょう。
不倫の初期サインは、“一歩引いて見れば分かること”がほとんど。だからこそ大切なのは、違和感を感じた時点で一度立ち止まることです。その小さな気づきが、その後の流れを変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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