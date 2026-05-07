ブシュロン新作「セルパンボエム」登場♡オニキスが彩る洗練ジュエリー

ブシュロンのアイコンコレクション「セルパンボエム」より、2026年5月5日に新作ジュエリーが登場しました。1968年の誕生以来、多くの女性を魅了してきた人気コレクションに、オニキスやミラーポリッシュゴールドを用いた洗練の新作が仲間入り♡神秘的なドロップモチーフが放つ気品ある輝きは、日常から特別なシーンまでスタイルを美しく彩ってくれます。

漆黒オニキスが映える新作

©BOUCHERON

今回の新作では、セルパンボエムを象徴するドロップシェイプにブラックオニキスをセットしたアイテムが登場。

漆黒の輝きとイエローゴールドの繊細な彫金細工が美しいコントラストを生み出し、モダンで洗練された印象を演出します。

「セルパンボエム ペンダント エクストラスモール」は、イエローゴールド、オニキス、ダイヤモンドを使用し、価格は299,200円(税込み・予定価格)。

小ぶりながら存在感があり、デイリーにも取り入れやすいデザインです。

「セルパンボエム リング スモール」は347,600円(税込み・予定価格)。ブラックオニキスの深みが指先を美しく引き立てます。

さらに、「セルパンボエム ツイン モチーフ バングル」は1,254,000円(税込み・予定価格)。大胆でラグジュアリーなデザインが魅力です。

イヤリングは「セルパンボエム 2モチーフ シングル スタッズイヤリング」638,000円(税込み・予定価格)。片耳仕様ならではのモード感を楽しめます。

また、「セルパンボエム ウォッチ 23MM イエローゴールド」は2,983,200円(税込み・予定価格)。素材はイエローゴールド、オニキス、ダイヤモンド、カーフストラップを採用。

ケース径23mm、クォーツムーブメント、30m防水仕様で、ジュエリーのような華やかさを纏える一本です。

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ゴールドが放つタイムレスな輝き

オニキスシリーズに加え、ミラーポリッシュのゴールドのみで表現した新作も登場しました。ジェムストーンを使わず、ゴールドそのものの艶やかな輝きを楽しめるデザインが特徴です。

「セルパンボエム ペンダント エクストラスモール」は445,500円(税込み・予定価格)。イエローゴールドとダイヤモンドの上品な煌めきが、顔まわりを華やかに演出します。

「セルパンボエム リング スモール」は379,500円(税込み・予定価格)。シンプルながら存在感のあるフォルムで、重ね付けにもぴったり。

さらに、「セルパンボエム スタッズイヤリング」は550,000円(税込み・予定価格)。太陽のような温かみを感じるゴールドの輝きが魅力です♡

新たな魅力を纏うセルパンボエム

メゾンのサヴォワールフェールが息づく「セルパンボエム」は、時代を超えて愛され続けるブシュロンの名品コレクション。

今回の新作では、神秘的なオニキスと洗練されたゴールドの輝きが融合し、よりモダンで自由なスタイルを提案しています。

特別な日のご褒美ジュエリーとしてはもちろん、毎日の装いを格上げする存在としても活躍してくれそう♪

自分らしい輝きを楽しみたい方は、ぜひ新作コレクションをチェックしてみてください。