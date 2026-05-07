新潟の北越高校ソフトテニス部の生徒が乗ったマイクロバスが、磐越道でガードレールなどに衝突して生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負ったという事故で、運転していたのはプロの運転手ではなく、バス運行会社の営業担当者の知人の知人で、無職の68歳だった。

「安いものを探してよ」と頼まれてレンタカーにたどり着いた

「THE TIME,」（TBS系）の司会・安住紳一郎アナが、2026年5月7日放送の「関心度ランキング」コーナーで「このマイクロバスなんですけども、安く上げたいという要望が先生の側からあり、バス会社がレンタカーを借りて、知り合いに運転を頼んで運行していました」と無責任な運行だったことを伝えた。

バス運行会社「蒲原鉄道」の茂野一弘社長は、「今回は貸し切りバスを使わずに、レンタカーを使って送迎したいというお話をいただいた」と説明。その営業担当者は「先生との話し合いの中で、『安いものを探してよ』と。それがレンタカーにたどり着いた」と話した。

校長は「いつもの形だというふうに聞いております」

ただ、自社のバスでなく、レンタカーでとなると運転手がいない。茂野社長は「営業の担当者が『こういうバスを運転できる人間はいないか』と相談した知り合いの人からの紹介だと聞いています」という。知り合いの知り合いということで、営業担当者は会ったことはなかった。紹介されたのは68歳の無職の男性で、ドライバー歴も持病の有無も「まったくこちらは把握しておりません」（茂野社長）とずさんだった。

北越高校の灰野正宏校長は「部活の顧問が業者に頼んで借り上げたということで、私どもは、そこはよくわかりませんが、借り上げバス（レンタカー）で行くことについては、いつもの形だというふうに聞いております」と話していた。

（シニアエディター 関口一喜）