いまから152年前の5月7日に、一般への公開が始まった金沢市の兼六園。

７日、開園を記念する茶会が開かれ、訪れた人たちが優雅なひとときを過ごしました。

初夏の陽気に包まれた７日、国の特別名勝・兼六園で行われたのは、年に一度だけ開かれている特別な茶会です。

江戸時代に加賀藩主の庭として整備された兼六園は、1874年＝明治7年5月7日に市民に開かれ、一般公開が始まったことから、兼六園観光協会は5月7日を「開園記念の日」に定め、毎年、記念茶会を開催しています。

茶会の様子「きょうはお越しくださいましてありがとうございます。一般的には、テレビでは向こうからこちらはうつるんですけど、こちらのほうから園をみるというのは、中に入らないとなかなかできませんので」

内橋亭の中から兼六園を眺められる貴重な茶会

会場となったのは、霞ヶ池のほとりに建つ、普段は入ることができない内橋亭の茶室です。

参加者は、この特別な茶室で、ふるまわれた茶や菓子とともに普段は眺めることができない景色を楽しんでいました。

参加者の女性「輪島から母親と（来ました）」「落雁が、能登島の和紅茶を使っていて、すごく香りがよくておいしくいただきました」

兼六園観光協会・宇田直人理事長「お花見も終わってゴールデンウィークも終わって、少し、ひと段落している兼六園ですけども、新緑が美しい季節になってくるので、そういったものも楽しんでもらえればなと思います」

兼六園では、6月から7月にかけて、恒例となっているホタルの鑑賞会も 予定されているということです。