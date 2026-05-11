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政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「そこまで言って委員会の裏話が面白い！」を公開した。動画では、番組内での激しい論争や大炎上したエピソード、さらには共演者との秘話など、テレビでは語られない知られざる裏側を赤裸々に明かしている。



前半では、フェミニストや公明党にまつわる番組での発言を振り返る。田嶋陽子氏との論争に触れ、高市早苗氏の活躍を歓迎しないフェミニストに対し「自分たちの政治的理念を通すための道具として使っているだけ」と痛烈に批判。また、公明党の連立離脱を「解脱」と表現した際、全国から猛烈な抗議が殺到したエピソードを明かし、「軽はずみに触れない方がいい」と苦笑交じりに語った。



中盤では、同番組が沖縄で放送されない意外な理由を暴露。過去に沖縄の放送局員が見学に訪れた際、たまたま基地問題で大激論が交わされており、引いてしまった局員からの連絡が途絶えたという裏話を披露した。さらに、「万博を仕切るなら」というテーマで行った独自の政見放送にも言及。「ミャクミャク」の家族を増やす案や、真夏の暑さ対策としてオールナイト営業を実施し、ユスリカ対策で放ったアユやウナギを提供するといった奇想天外なアイデアを振り返った。



後半は、番組の重鎮であった落語家・桂ざこば氏の訃報に触れ、義理人情に厚く、偉ぶらない人柄を偲びつつ、「本当に辛い」と深い悲しみを吐露。終盤には参政党の神谷宗幣氏とのバトルについても言及。特定の政策に対する矛盾を徹底的に追及し、相手を激怒させた顛末を明かすなど、一歩も引かない論客としての姿勢を示した。



多岐にわたるテーマを縦横無尽に斬りまくり、時には共演者を偲ぶ竹田氏。最後は「相手の間違っていることは間違っていると言い続ける」と力強く述べ、自身の信念を貫く姿勢を強調して動画を締めくくった。