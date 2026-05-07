日大芸術学部に入学したお笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が7日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。爆笑問題太田光が「日芸は美大ではない」と訴えていることの影響を語った。

オープニングで、パーソナリティーの清水ミチコがリスナーからのメールを紹介。土屋がレギュラー出演するNHK・Eテレ「3か月でマスターする西洋美術」について「土屋さんの西洋美術の番組が好きなんですが、第1回は『美大に合格した土屋さん』とテロップが出ていたのに、2回目以降『美術を勉強中』と大変あいまいな表現になっていた」と読み上げて笑った。

太田は自身のラジオ番組などで日芸を「美大」とする土屋に反論。「日芸は美大ではない」と訴え続けており、土屋はEテレの番組内での自身の紹介文が変わったことについて「プロデューサーの人が太田さんの英語の番組をEテレでやってる人だから、多分それで気を使ったんだと思う」と太田への配慮があったのはと推察した。「気を使われちゃって。もう美大って言われなくなっちゃった」と苦笑いだった。