MAN WITH A MISSION、8月から3ヶ月連続で新曲配信リリース決定｜ワールドツアーも開催間近

MAN WITH A MISSION（マン・ウィズ・ア・ミッション）が、今夏8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定した。

昨年、バンド結成15周年を迎えた MAN WITH A MISSION。アニバーサリー作品としてオール新曲の「XV e.p.」をリリースし、同年8月29日（焼肉の日）には「Against the Kinds and Gods」をサプライズ配信したが、それ以降は新曲の発表が途絶えていた。

2026年に入り、2月からのワールドツアー開催や国内外の大型フェス出演が相次いでアナウンスされる中、ファンの間では新たなリリースへの期待が高まっていた。

そうした中、5月3日より開催された「VIVA LA ROCK 2026」にMAN WITH A MISSIONが出演。パフォーマンスを終えた後、ステージ上でJean-Ken Johnny（ジャン・ケン・ジョニー）が、「8月カラ3カ月連続デ新曲ヲリリースシマス」と発表すると、会場に集まった観客から歓声があがった。

新曲は、8月より3ヶ月連続で配信リリースされる予定。詳細な配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトおよび各種SNSにて発表される。

5月14日からは、北南米およびヨーロッパの7カ国10都市を巡るワールドツアー「MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-」がスタートするMAN WITH A MISSION。

そのほか、5月16日（土）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される「ZIPANGU」や、6月14日（日）にチェコ共和国で開催される「ROCK FOR PEOPLE 2026」などの海外イベント、8月14日（金）にZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで開催される「SUMMER SONIC 2026」や、8月29日（土）に 山梨県 山中湖交流プラザ きららで開催される「SWEET LOVE SHOWER 2026」などのフェスへの出演が決まっており、日本国内外で活躍を見せている。

【ツアー情報】

MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS

日程／国／都市名／会場名

5月14日（木）アメリカ／サンフランシスコ August Hall5月19日（火）メキシコ／モンテレイ Showcenter Complex5月21日（木）メキシコ／メキシコシティ Foro Teambro5月24日（日）チリ／サンチアゴ Coliseum Theatre5月27日（水）ブラジル／サンパウロ Carioca Club

MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE

日程／国／都市名／会場名6月17日（水）ハンガリー／ブダペストAkvarium6月20日（土）ドイツ／ドレスデン Blauer Salon6月23日（火）ドイツ／シュトゥットガルト Im Wizemann6月25日（木）スイス／アーラウ Kiff6月28日（日）スイス／モンテー Pont Rouge

ツアー詳細https://MWAM.lnk.to/tour

MAN WITH A MISSION オフィシャルサイトhttps://www.mwamjapan.info/