『GIFT』選手紹介リレー始動 本田響矢らキャストが語る役への覚悟と魅力
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ここでは、劇中に登場する個性豊かな車いすラグビー選手たちを紹介する、選手紹介リレーの第1弾をお届け。気になるキャラクター情報と合わせて、それぞれの役を演じるキャスト陣から届いた熱いコメントが到着した。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
■トップを飾るのは新エース候補、兄貴的キャプテン、影の司令塔、期待の新星の4人！
朝谷圭二郎／本田響矢
＜紹介文＞
新たなエース候補として伍鉄に見いだされブルズに加入。当初は粗暴な言動で選手たちから強い反感を買うが、持ち前のガッツと熱意がチーム全体に好影響を与えるように。チームメイトに独特なあだ名を付けている。
●選手データ
・クラス（※1）／3.0
・ポジション／ハイポインター
・背番号／55
＜コメント＞
台本を最初に見た時、その世界観と迫力がすごく伝わってきて撮影現場はとても激しいものになると気が引き締まる思いでした。
圭二郎はその言動が乱暴なイメージですが、根本は何にでも全力で正面から向き合う真っすぐな人物だと思っています。演じていても熱い人だなと実感しますし、感情のままに動くところなどは僕とは真逆なので演じていて楽しいです（笑）。
この作品はスポーツドラマの側面もありますが、本質は車いすラグビーを通して人と人がぶつかり合って進んでいく姿を描く人間ドラマです。“ギフト”とは人から受け取るもの、与えるもの。この作品のタイトルのように、見ていただく方々にも何らかの“ギフト”をお届けできたら嬉しいです。
立川夏彦／細田善彦
＜紹介文＞
かつて強豪だった頃のブルズを知るキャプテン。穏やかで物腰も柔らかく、極力もめ事が起こらないよう立ち回る、選手たちに寄り添う“お兄さん”的な存在。チーム内でも真剣に練習する“マジ派”で、呼び名は「タチ」。
●選手データ
・クラス／1.5
・ポジション／ローポインター
・背番号／5
＜コメント＞
人に寄り添うことを大切にしているブルズのキャプテン・立川夏彦を演じています。最初は宇宙と車いすラグビーの話が頭の中で結びついていなかったのですが、プレーへの理解が進んでからは、伍鉄さんのお話をワクワクしながら聞いています。
こんなにも熱中できるスポーツに出会えたことに感謝しています。ぜひ日本車いすラグビー連盟のホームページにもアクセスしてみてください。見どころは、ブルズです。このチームがどんなふうに成長していくのか、見守っていただけたらうれしいです。
君島キャサリン秋子／円井わん
＜紹介文＞
国見明保（演：安田顕）がヘッドコーチを務めていた時代からブルズに在籍している“マジ派”。試合の展開を読み堂々と相手選手のプレーを封じるディフェンスが持ち味。リーダーシップがあり選手たちに的確な指示も出せる、チームには欠かせない存在。
●選手データ
・クラス／1.0F（※2）
・ポジション／ローポインター
・背番号／14
＜コメント＞
このお話を聞いた時に車いすラグビーというスポーツを初めて知ったので、最初は知識もなく少し不安でしたが、精いっぱいやりたいと思いました。
キャサリンは本当にきっちりとした性格で真っすぐなので、少し怖いイメージを持たれるかもしれませんが、その素直さから来る、かわいい所も見せられたらいいなと思って演じています。
キャストが本当に仲良く笑顔の絶えない現場です。家族や友達はもちろんですが、「仲間」という存在が財産になる。「仲間」の尊さを、『ＧＩＦＴ』を通して実感しています。ぜひいろいろな方に見ていただきたい作品です。
坂東拓也／越山敬達
＜紹介文＞
チーム最年少の17歳で、ニックネームは「BT」。宮下涼（演：山田裕貴）のプレー姿に魅了されてブルズに加入。車いす生活になる以前は、スノーボードのジュニア強化選手に選ばれるほどの運動神経の持ち主で、チームでも一目置かれる存在に成長中。
●選手データ
・クラス／2.5
・ポジション／ミドルポインター
・背番号／11
＜コメント＞
僕が演じる坂東拓也は、物語を通して大きく成長する役どころですが、17歳らしさのある、どこか憎めない存在だと思います。車いすラグビーや周りにどう影響されて、どう変化していくのかを、皆さんに楽しんでいただきたいです。
演じるにあたって、車いすラグビーでの動きや普段の所作など、初めての経験が多く少し大変ですが、その全てがとても面白いです。撮影中は本当に温かい空気に包まれていて、笑いの絶えない現場です。
闇に落ちたブルズがどのようなドラマを経て、どう生まれ変わっていくのか、注目していただきたいです。
（※1）／クラス分けは、筋力テスト・体幹機能テスト・動作テスト・競技観察などを実施して決定。
（※2）／持ち点が分かりやすいよう、女性選手のクラス表示には数字の後ろに「F」が付く。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
■トップを飾るのは新エース候補、兄貴的キャプテン、影の司令塔、期待の新星の4人！
＜紹介文＞
新たなエース候補として伍鉄に見いだされブルズに加入。当初は粗暴な言動で選手たちから強い反感を買うが、持ち前のガッツと熱意がチーム全体に好影響を与えるように。チームメイトに独特なあだ名を付けている。
●選手データ
・クラス（※1）／3.0
・ポジション／ハイポインター
・背番号／55
＜コメント＞
台本を最初に見た時、その世界観と迫力がすごく伝わってきて撮影現場はとても激しいものになると気が引き締まる思いでした。
圭二郎はその言動が乱暴なイメージですが、根本は何にでも全力で正面から向き合う真っすぐな人物だと思っています。演じていても熱い人だなと実感しますし、感情のままに動くところなどは僕とは真逆なので演じていて楽しいです（笑）。
この作品はスポーツドラマの側面もありますが、本質は車いすラグビーを通して人と人がぶつかり合って進んでいく姿を描く人間ドラマです。“ギフト”とは人から受け取るもの、与えるもの。この作品のタイトルのように、見ていただく方々にも何らかの“ギフト”をお届けできたら嬉しいです。
立川夏彦／細田善彦
＜紹介文＞
かつて強豪だった頃のブルズを知るキャプテン。穏やかで物腰も柔らかく、極力もめ事が起こらないよう立ち回る、選手たちに寄り添う“お兄さん”的な存在。チーム内でも真剣に練習する“マジ派”で、呼び名は「タチ」。
●選手データ
・クラス／1.5
・ポジション／ローポインター
・背番号／5
＜コメント＞
人に寄り添うことを大切にしているブルズのキャプテン・立川夏彦を演じています。最初は宇宙と車いすラグビーの話が頭の中で結びついていなかったのですが、プレーへの理解が進んでからは、伍鉄さんのお話をワクワクしながら聞いています。
こんなにも熱中できるスポーツに出会えたことに感謝しています。ぜひ日本車いすラグビー連盟のホームページにもアクセスしてみてください。見どころは、ブルズです。このチームがどんなふうに成長していくのか、見守っていただけたらうれしいです。
君島キャサリン秋子／円井わん
＜紹介文＞
国見明保（演：安田顕）がヘッドコーチを務めていた時代からブルズに在籍している“マジ派”。試合の展開を読み堂々と相手選手のプレーを封じるディフェンスが持ち味。リーダーシップがあり選手たちに的確な指示も出せる、チームには欠かせない存在。
●選手データ
・クラス／1.0F（※2）
・ポジション／ローポインター
・背番号／14
＜コメント＞
このお話を聞いた時に車いすラグビーというスポーツを初めて知ったので、最初は知識もなく少し不安でしたが、精いっぱいやりたいと思いました。
キャサリンは本当にきっちりとした性格で真っすぐなので、少し怖いイメージを持たれるかもしれませんが、その素直さから来る、かわいい所も見せられたらいいなと思って演じています。
キャストが本当に仲良く笑顔の絶えない現場です。家族や友達はもちろんですが、「仲間」という存在が財産になる。「仲間」の尊さを、『ＧＩＦＴ』を通して実感しています。ぜひいろいろな方に見ていただきたい作品です。
坂東拓也／越山敬達
＜紹介文＞
チーム最年少の17歳で、ニックネームは「BT」。宮下涼（演：山田裕貴）のプレー姿に魅了されてブルズに加入。車いす生活になる以前は、スノーボードのジュニア強化選手に選ばれるほどの運動神経の持ち主で、チームでも一目置かれる存在に成長中。
●選手データ
・クラス／2.5
・ポジション／ミドルポインター
・背番号／11
＜コメント＞
僕が演じる坂東拓也は、物語を通して大きく成長する役どころですが、17歳らしさのある、どこか憎めない存在だと思います。車いすラグビーや周りにどう影響されて、どう変化していくのかを、皆さんに楽しんでいただきたいです。
演じるにあたって、車いすラグビーでの動きや普段の所作など、初めての経験が多く少し大変ですが、その全てがとても面白いです。撮影中は本当に温かい空気に包まれていて、笑いの絶えない現場です。
闇に落ちたブルズがどのようなドラマを経て、どう生まれ変わっていくのか、注目していただきたいです。
（※1）／クラス分けは、筋力テスト・体幹機能テスト・動作テスト・競技観察などを実施して決定。
（※2）／持ち点が分かりやすいよう、女性選手のクラス表示には数字の後ろに「F」が付く。