元放送作家の鈴木おさむ氏が７日、Ｘを更新。あす８日に鈴木氏のＹｏｕＴｕｂｅに俳優の田中圭が出演すると告知した。

鈴木氏は「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のＹｏｕＴｕｂｅに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています」と告知。「田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります」とも紹介した。

鈴木氏は「今年の夏、田中圭くん主演の舞台を、僕が作・演出させていただきます」と田中との関係を説明。お互いを「戦友」と呼び合う仲だといい「５年前、前作の舞台が終わった時に、『また５年後にやろう』と約束していました」と打ち明けた。

「その後、僕は放送作家を辞めましたが、その約束だけは守ろうと思っていました」と強い思いがあったようで「もともとは５人ぐらいの芝居として進んでいた作品でしたが、昨年いろいろなことがあり、最終的に、田中圭くんと、圭くんの事務所の後輩でもある矢崎広くんとの二人芝居になりました」と説明した。

ＹｏｕＴｕｂｅでは「その舞台のことはもちろん、この１年の思いや、ポーカー大会のことなども、かなり率直に語ってくれています」と紹介。「なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました」とつづり「ぜひ、明日ご覧ください」と呼びかけていた。