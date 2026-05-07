パイの実に新革命♡とろけるクリームが主役の贅沢スイーツ登場

長年愛され続けるロッテの人気お菓子「パイの実」から、新たな魅力を詰め込んだ「とろリッチパイの実」が登場しました。チョコレートではなく、とろけるミルククリームを包み込んだ革新的な一粒は、これまでのイメージをくつがえす新体験。サクサク食感とやさしい甘さが重なり合う贅沢な味わいで、忙しい日常にほっと癒やしの時間を届けてくれます♪

クリームが主役の新しいパイの実

「とろリッチパイの実」は、1979年の発売以来初めてチョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を採用した新商品です。

64層のサクサクパイにはコク深いバター(*)が練り込まれており、軽やかな食感とともにリッチな風味が広がります。

ひとくち食べれば、外はサクッと中はとろ～りとしたコントラストが楽しめ、これまでにない満足感を味わえます。

*発酵バター0.6%、発酵バター入りのマーガリンを使用しています。

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こだわり抜いた食感と開発背景

今回の開発では、“パイそのもののおいしさ”をさらに引き出すことをテーマに、チョコからクリームへの大胆な挑戦が行われました。

柔らかなクリームを包みながらも、サクサク食感を損なわない設計は試行錯誤の結晶。

原料や製法の細かな調整を重ねることで、外と中の絶妙なバランスを実現しています。長年の技術と新たな発想が融合した、ブランドの進化を感じる一品です。

とろリッチパイの実



発売日：2026年5月12日（火）

内容量：69g

展開：全国

新しい甘さで癒やしのひとときを♡

サクサクのパイととろけるクリームが織りなす新感覚の「とろリッチパイの実」は、いつものおやつ時間をちょっと特別にしてくれる存在です。仕事や家事の合間に、ほっとひと息つきたいときにもぴったり。

これまでのファンはもちろん、初めての方にもぜひ試してほしい新しいパイの実の魅力を、この機会に楽しんでみてください♪