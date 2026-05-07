連覇が懸かるパリSGか、初優勝を狙うアーセナルか！CL決勝の対戦カードが決定！今季２度目の激突、スペイン人指揮官対決にも注目
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がブンデスリーガ王者のバイエルン（ドイツ）と敵地で対戦。ホームでの第１レグを５−４で制していたなか、１−１のドローで、アグリゲートスコア６−５で２シーズン連続の決勝進出を決めた。
この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルで、前日にアトレティコ・マドリー（スペイン）を２戦合計２−１で下し、初優勝を目指して20年ぶりの決勝へ駒を進めたアーセナル（イングランド）と対戦することが決定した。
両チームは今シーズンのリーグフェーズ第５節でも激突。ホームのアーセナルが３−１で快勝を収めている。
パリSGのルイス・エンリケ、アーセナルのミケル・アルテタというスペイン人監督の知恵比べにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デンベレが決めた開始３分の先制弾
この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルで、前日にアトレティコ・マドリー（スペイン）を２戦合計２−１で下し、初優勝を目指して20年ぶりの決勝へ駒を進めたアーセナル（イングランド）と対戦することが決定した。
両チームは今シーズンのリーグフェーズ第５節でも激突。ホームのアーセナルが３−１で快勝を収めている。
パリSGのルイス・エンリケ、アーセナルのミケル・アルテタというスペイン人監督の知恵比べにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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