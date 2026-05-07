決勝で相まみえるアーセナル（上）とパリSG（下）。（C）Getty Images

写真拡大

　現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がブンデスリーガ王者のバイエルン（ドイツ）と敵地で対戦。ホームでの第１レグを５−４で制していたなか、１−１のドローで、アグリゲートスコア６−５で２シーズン連続の決勝進出を決めた。

　この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルで、前日にアトレティコ・マドリー（スペイン）を２戦合計２−１で下し、初優勝を目指して20年ぶりの決勝へ駒を進めたアーセナル（イングランド）と対戦することが決定した。
 
　両チームは今シーズンのリーグフェーズ第５節でも激突。ホームのアーセナルが３−１で快勝を収めている。

　パリSGのルイス・エンリケ、アーセナルのミケル・アルテタというスペイン人監督の知恵比べにも注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】デンベレが決めた開始３分の先制弾

 

 