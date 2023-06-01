福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生1人が死亡しました。運転手の手配に関わった会社は会見で、運転歴を把握していなかったことを明らかにしました。

ゴールデンウイーク最終日。高校生たちが練習試合へ向かう途中、痛ましい事故は起こりました。

記者

「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故がこちらで起こったとみられます。けが人も多数出たもようです」

前方部分が大破したマイクロバス。ガードレールは変形し、周辺には破片が飛び散っています。

6日午前7時半ごろ、高校生20人を乗せたマイクロバスがクッションドラムに衝突し、その後、ガードレールに衝突。そこに後続の車が追突する事故がありました。

現場は、福島県郡山市の磐越道・上り線。トンネルを抜けた緩やかな右カーブです。

この事故で、マイクロバスに乗っていた高校3年の稲垣尋斗さん（17）が中央分離帯を越え、反対車線に投げ出され死亡。バスに乗っていた高校生2人が大けがをしたほか、追突した車に乗っていた2歳から9歳までの子ども4人を含む合わせて26人が搬送されました。

近所の人

「8時10分前くらいに外に出たら、トラックの5メートルくらい前に人工呼吸（心肺蘇生）していた」

記者

「事故を起こしたマイクロバスが、郡山市の警察施設へと運ばれて来ました。車両にはガードレールが刺さったままとなっています」

車内に残されたテニスバッグ。バスには新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部員20人と、バスを運転していた無職の男性（60代）が乗っていて、高校によれば、部活の顧問は別の車でバスの前を走っていたといいます。

バスは午前5時半ごろに高校を出発。練習試合のため、福島県富岡町に向かっていました。

北越高校 灰野正宏 校長

「（マイクロバスは）運転手付きの借り上げと私は聞いています。私どもはよくわかりませんが、借り上げバスで行くことは、いつもの形だというふうには聞いている」

6日夜、バスと運転手の手配に関わった会社が取材に応じました。

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「うちの会社は貸切バスやっているので、その中で今回は貸切バスを使わずに、レンタカーを使って送迎をしたいという話をいただいたので。普段からお世話になっていたので、レンタカーの手配と営業担当から運転できる人間を紹介して今回の運行に至った」

こちらの会社では、運転手のドライバー歴は把握しておらず、また、バスを手配する際には、会社の営業担当の免許証をレンタカー会社に提示していたということです。

北越高校の男子ソフトテニス部は、インターハイ出場常連の新潟県内屈指の強豪校。学校は、7日にも全校集会を開き、生徒へ状況を説明する予定だということです。

また、この事故の影響で、磐越道の上り線は猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐梯熱海インターチェンジまでの間で、およそ12時間にわたり通行止めとなっていました。