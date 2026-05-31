映画「おばあちゃんへのラブレター｣は、公開後、口コミによる評価と興行収入のいずれも右肩上がりで、3週間近く連続で1日当たり興行収入のトップを維持し、現在の累計興行収入は13億元（約305億円）を超えて、2026年の年間興行収入ランキングで第4位にランクインしています。また、公開期間も2026年6月30日まで延長されることが決まりました。本作は、「僑批（海外華僑が故郷の家族に送った送金付きの手紙）」にまつわる感情を軸に