【歌の感謝祭】Ado、パフォーマンスに驚き「初めて見るかも」「歴代衣装すげぇ!!」
日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が6日、放送され、Adoのパフォーマンスに反響が寄せられた。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
Adoは自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージを届けた。パフォーマンス前には「普段は箱状の物に入ってパフォーマンスしているのですが、今回はそんな箱から解放されたこの身一つでパフォーマンスして、ある種人間として生きてる感じが伝わるパフォーマンスになっているんじゃないかな」と紹介していた。
ネットでは「Adoさんが檻に入らず歌うのは初めて見るかも」「Adoが檻から出てる！」「Adoの衣装なんて普段見えないから貴重ですね」「歴代衣装すげぇ!!」といったコメントが寄せられた。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
Adoは自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージを届けた。パフォーマンス前には「普段は箱状の物に入ってパフォーマンスしているのですが、今回はそんな箱から解放されたこの身一つでパフォーマンスして、ある種人間として生きてる感じが伝わるパフォーマンスになっているんじゃないかな」と紹介していた。
ネットでは「Adoさんが檻に入らず歌うのは初めて見るかも」「Adoが檻から出てる！」「Adoの衣装なんて普段見えないから貴重ですね」「歴代衣装すげぇ!!」といったコメントが寄せられた。