「堰を切ったように攻撃力が爆発した」完勝のリトルなでしこに対戦国メディアが感服！「ボール支配率で圧倒」「抵抗を打ち砕いた」【U-17女子アジア杯】
現地５月５日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第２節で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表がインドと対戦した。
初戦ではレバノンに13−０で大勝したなか、リトルなでしこはスタメンを総入れ替え。インド相手に序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、インドの堅い守備を前に得点を奪えず、スコアレスで前半を終える。
それでも後半に入って、59分に林祐未のゴールで均衡を破ると、76分には池田柚葉が追加点を奪取。さらにその５分後にも池田が加点し、３−０で快勝。連勝を飾り、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。
日本に完敗を喫したインドのメディア『THE BRIDGE』は、この試合について次のようにレポートする。
「日本にボール支配率で圧倒されたなかでも、コンパクトな守備陣形を維持した。前半を０−０の同点で終えた。これは、初戦で13ゴールを挙げた相手チームに対する注目すべき点だ。しかし後半、日本はインドの抵抗を打ち砕いた」
また『KHEL NOW』は、「インドは前半、粘り強く日本を抑え込んだ。しかし後半が始まると、相手は堰を切ったように攻撃力が爆発した」と伝えている。
日本は次戦、８日にグループステージ最終戦でオーストラリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
初戦ではレバノンに13−０で大勝したなか、リトルなでしこはスタメンを総入れ替え。インド相手に序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、インドの堅い守備を前に得点を奪えず、スコアレスで前半を終える。
それでも後半に入って、59分に林祐未のゴールで均衡を破ると、76分には池田柚葉が追加点を奪取。さらにその５分後にも池田が加点し、３−０で快勝。連勝を飾り、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。
日本に完敗を喫したインドのメディア『THE BRIDGE』は、この試合について次のようにレポートする。
また『KHEL NOW』は、「インドは前半、粘り強く日本を抑え込んだ。しかし後半が始まると、相手は堰を切ったように攻撃力が爆発した」と伝えている。
日本は次戦、８日にグループステージ最終戦でオーストラリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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