食費を削るより、「固定費」を見直したほうが効果が大きい？ “節約”で差がつくポイントを確認

固定費と変動費の違いを理解する

家計の支出は大きく「固定費」と「変動費」に分けられます。固定費とは、毎月ほぼ一定額かかる支出で、家賃や通信費、保険料、サブスクなどが該当します。一方、食費や日用品費は使い方によって変わる変動費です。

節約の効率を考えるうえで重要なのは、この性質の違いです。固定費は一度見直すと効果が継続するのに対し、変動費は毎回努力が必要になります。



食費の節約は“限界”がある

食費の見直しは取り組みやすい一方で、削減できる金額には限界があります。無理に切り詰めると、栄養バランスが崩れたり、ストレスが増えたりして、長続きしないこともあります。

また、特売を探したり自炊を徹底したりするには時間や手間もかかるため、結果的に負担が大きくなりやすいのが特徴です。



固定費は“仕組み”で節約できる

固定費の最大のメリットは、一度見直せばその後も自動的に節約が続く点です。例えば、スマホを格安プランに変更して月3,000円安くなれば、年間で36,000円の節約になります。

このように「仕組み」で支出を減らせるため、無理な努力をしなくても家計改善につながるのが大きな特徴です。



見直し効果が大きい固定費の代表例

固定費の中でも特に見直し効果が大きいのは以下の項目です。



・通信費（スマホ・ネット回線）

・保険料

・サブスクリプションサービス

・家賃（可能な場合）

これらは数千円単位で削減できることが多く、複数見直すことで月1万～2万円の節約も現実的です。



「気づかない支出」が積み重なっている

固定費の怖いところは、「気づかないまま払い続けている」点です。使っていないサブスクや、内容を把握していない保険などは、典型的な無駄になりやすい支出です。一度契約すると見直す機会が少ないため、定期的にチェックすることが重要です。



節約で差がつく人の共通点

節約がうまくいく人は、「努力」よりも「仕組み」を重視しています。つまり、日々の我慢に頼るのではなく、最初に支出の構造を見直しているのです。

一方で、食費ばかり削ろうとする人は、短期的には成果が出ても長続きしにくく、結果的に元に戻ってしまうこともあります。



変動費は“最後の調整”として考える

もちろん、食費などの変動費も無視できるものではありません。ただし、優先順位としては固定費を見直した後に、無理のない範囲で調整するのが効果的です。

例えば、外食の回数を少し減らす、無駄な買い物を控えるといった小さな工夫を積み重ねることで、さらに節約効果を高めることができます。



まとめ

食費を削るよりも、固定費を見直すほうが効率よく大きな節約につながるケースが多いです。固定費は一度見直せば効果が継続するため、無理なく家計改善ができます。まずは通信費や保険料、サブスクなどから見直し、余裕があれば変動費も調整する。この順番を意識することが、節約で差をつけるポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー