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【配達員Vlog】クレーム覚悟の怪しい注文先へ…ヒヤヒヤしながらラーメンを届けた意外な結末

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「オフピーク稼げますか？名前が「ロケット遅い」様にクレーム覚悟でヒヤヒヤ配達した結果！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」を公開しました。動画では、こどもの日の昼過ぎからスタートしたフードデリバリー配達のリアルな様子や、注文が減りやすいオフピーク時に効率よく稼ぐための工夫が収められています。



動画の冒頭、せーけんわーるどは13時30分というオフピーク前に稼働を開始。他の配達員から「注文が鳴らない」「時給1000円を切るかも」という悲鳴が上がる中、Uber Eatsとロケットナウの複数の配達アプリを併用しながら案件をこなしていきます。単価が300円台まで下がる厳しい時間帯もありましたが、エリアの状況を見極めながら立ち回る様子が紹介されました。15時を過ぎると4桁の高単価案件も舞い込み、「やっぱり15時台、意外と悪くないのかもしれないですね」と、アイドルタイムでも着実に売り上げを伸ばすポイントを語っています。



後半では、10件目の配達で注文者名が「遅い ロケット 様」という少し変わった案件を受注。「家の玄関で待ってるから絶対インターホン押さないで下さい」という細かな注意事項も記載されており、クレーム覚悟で急いでラーメンを届けに向かいます。しかし、到着してみると注文者の正体はせーけんわーるどの動画を見ている視聴者で、「せーけんさんですか！？」と声をかけられるというまさかの展開に。緊張の配達から一転、笑顔での受け渡しとなりました。



最終的に3.5時間の稼働で12件の配達を完了し、合計8374円、時給換算で約2300円という結果を報告しています。単価が下がりやすい時間帯の乗り切り方や、実際の配達で起こるリアルなハプニングは、これから配達員を始める方や効率よく稼ぐコツを知りたい方にとって非常に参考になる内容です。