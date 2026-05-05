アジア各地で大旋風を巻き起こした「100％ドラえもん＆フレンズ」が日本に！高さ12mの超巨大バルーンから没入感たっぷりの展示まで。ドラえもんの世界を全身で楽しむ旅へ、いざ出発！

香港、上海、バンコク、台湾など、アジア各地を巡回してきた人気イベントが日本初上陸！今年3月に有明に誕生した「TOKYO DREAM PARK」で開催中の「100％ドラえもん＆フレンズ」展には、誰もが一度は夢見た「ひみつ道具」から、手に汗握って見守った大長編の冒険劇まで、世代を超えて愛されるドラえもんの世界がかつてない規模で大集結している。

会場にはバンコクや台湾など過去の開催都市のポスターも！

会場は3つの有料チケットエリアと3つの無料エリアの全6エリアで構成され、たっぷりと遊び尽くせる充実の内容。目玉の展示エリアには、藤子・F・不二雄先生の息遣いが感じられる仕事場の再現コーナーや、10種の壁面演出と原画30点で「大長編ドラえもん」の世界に没入できる空間など、五感を刺激する仕掛けが盛りだくさん。原画の息遣いや、スクリーンに映りきらない制作者たちのこだわりを満喫できる。屋外には、高さ12mのドラえもんバルーンと個性豊かな等身大ドラえもんが集合したフォトスポットのほか、藤子作品のキャラクターたちが出迎えてくれる「100％ブルーカーペット」も。日本会場限定のドラえもんたちも見逃せない。

見どころ1｜見応え抜群の展示エリア『100%ドラえもんまんがワールド展』

ドラえもんの世界を味わい尽くす9空間

有料エリアの一つが作品の世界観を紹介する9つの空間で構成された「100％ドラえもんまんがワールド展」。貴重な原画展示や無限に広がるミラールーム、名場面の大迫力な立体展示やプロジェクションマッピング、ひみつ道具が並ぶお部屋など、物語の中に入り込んだようなワクワクと感動の連続間違いなし。ミニシアター上映のオリジナルアニメで語られる、日本会場オリジナルドラえもんたちの誕生秘話にも注目！

見どころ2｜史上最大級の巨大バルーンも。『100%ドラえもんパーク』

ここでしか会えない等身大のドラえもんたち！

等身大のドラえもんは、ぜひ後ろからもチェック。なかなかじっくり見ることのない後ろ姿に、思わぬ発見があるかも!?

屋外にある「100％ドラえもんパーク」の見どころは、高さ12mのドラえもんバルーン。周りにはまんがやアニメに登場したさまざまなドラえもんやのび太など仲間たちも勢ぞろい。サイドテラスや6階のドリームテラス、会場前の「100％ブルーカーペット」にも、多種多様なドラえもんがいるので見逃さないようにチェックして。ちなみに、会場全体にいる等身大のドラえもんは100体超！ 全部探してみよう。

見どころ3｜かわいすぎる限定アイテムも目白押し。オリジナルグッズ！

巡回展ならではのレアグッズも！

展示やパークを満喫した後はグッズショップへ。ひみつ道具を選ぶように、ここでしか手に入らないお気に入りを見つけよう。ショップ内にはイベントの日本初上陸を記念して作られた会場限定のオリジナルアイテムが豊富にラインナップ。アジア各地で開催されたこの展覧会のオリジナルキーチェーンやぬいぐるみが集まっているのも巡回展ならでは。会場にいる等身大ドラえもんの原作エピソードを集めた限定コミックスにも注目！

Data

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

東京都江東区有明3-3-8 TOKYODREAMPARK 開催中〜9月30日（水）10時〜18時（17時30分最終入場） 通常券 大人平日 \2,400、土・日・祝日・特定日 \2,600 ほか詳細はHPで確認を。