ボクシングで最も権威のある米老舗専門誌「ザ・リング」が４日（日本時間５日）、階級を超えた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）の最新版を発表し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が順位を１つ上げて約２年ぶりに１位に返り咲いた。井上は今月２日に東京ドームで開催された防衛戦で、元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と激突。互いに３２戦無敗でＰＦＰ入りしている日本人同士による至高の頂上決戦で、判定勝ちしていた。

井上はバンタム級時代の２２年６月にノニト・ドネア（フィリピン）との再戦で２回ＴＫＯ勝ちした後、自身初のＰＦＰ１位に輝いた。さらに、スーパーバンタム級の４団体統一王者となった後、２４年５月にルイス・ネリ（メキシコ）に６回ＴＫＯ勝ちしてＰＦＰ１位に入ったが、同月中に２位になった。今回２年ぶりにＰＦＰ１位に返り咲き、井上は自身のＸで「炎」のスタンプ３個で喜びを表現した。

最新のＰＦＰでは、１位だったヘビー級のオレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝が２位に後退。井上に敗れた中谷は順位を１つ落としたものの、７位にランクインした。また、井上と対戦する可能性も浮上しているスーパーフライ級３団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝は４位のまま変わらなかった。