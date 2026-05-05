５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、医者の娘の多江（生田絵梨花）が、バーンズ先生に猛反抗する姿がネットで話題となった。

養成所では、なかなか洗髪することができない日本髪が不潔だとし、バーンズ先生（エマ・ハワード）は生徒たちに洋髪にするよう命じる。すでに髪の毛が短い直美（上坂樹里）は変化はないが、りんは前髪パッツンで後ろ髪は編み込む髪形に。

だが１人、不満を隠さないのが多江。バーンズ先生が次はエプロンを作るように命じるとついに爆発し、「なぜシーツ替えや掃除ばかり？私は人を救う看護を学びたいんです。これのどこか看護なんですか？」と食ってかかる。

だがバーンズ先生は「私がやらせているのは全て看護です。看護婦は医者ではない。治療はしない」とピシャリと伝える。

明らかに納得いかない表情の多江は、日曜日の外出日に、髪結いの店に入っていくところをトメ（原嶋凛）に見られてしまう。トメは人間違いだと気に留めなかったが、門限ギリギリに寮にもどってきた多江の頭は、またも日本髪に戻っていた。

これはバーンズ先生への反抗なのか？それとも実家で洋髪を怒られたのか？理由はこの日は描かれなかったが、ネットでは「日本髪に戻すほどバーンズ先生に激しく反発しているのか」「多江、もしかして…髪形変えたら両親に怒られるから元に戻した？」「髪形戻したのはなにか訳あり？」「実家で髪形直してこいって怒られたのかな？」「多江さん、医者になった方が良かったのでは」などの声が上がっていた。