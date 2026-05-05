今日5月5日は、九州から北海道にかけておおむね晴れるでしょう。九州から東北では、日中は昨日4日のような強い風が収まり、行楽日和になりそうです。一方、北海道では風の強い状態が続き、北部では暴風に警戒が必要です。沖縄は、梅雨前線の影響で雨や雷雨で、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

九州〜北海道にかけて晴れ 北海道は暴風に警戒

今日5月5日は、西から高気圧に覆われるでしょう。九州から北海道にかけては、おおむね晴れる見込みです。九州から東北では、日中は昨日4日のような強い風は収まり、行楽日和になるでしょう。





一方、北海道付近は等圧線の間隔が混み合い、風の強い状態が続く見込みです。特に日本海側北部では、夕方から夜遅くにかけて暴風に警戒してください。

沖縄は梅雨入り早々大雨の恐れ

昨日4日梅雨入りした沖縄は、今日5日も梅雨前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴って激しい雨(1時間に30ミリ以上50ミリ未満)や非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)の降る所があるでしょう。先島諸島では、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。



明日6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

宮古島地方 100ミリ

八重山地方 120ミリ



道路の冠水や落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

日中は広く快適な陽気

今日5日の最高気温は平年並みで、過ごしやすい陽気の所が多いでしょう。



昨日4日に季節先取りの暑さとなった関東もこの時期らしい気温になりそうです。東京都心は23℃と昨日より5℃低く、快適な陽気となるでしょう。