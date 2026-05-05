「また白髪目立ってきた、、」【40・50代】に激推し！ 即こなれる「白髪を活かすヘア」

年齢を重ねるにつれて、増えてくる白髪との付き合い方に迷っていませんか？ 白髪カバーに対する最近のトレンドは、全体を暗く染めるのではなく、ハイライトや明るめカラーで自然になじませるスタイル。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を活かしながらこなれ見えが狙えるヘアスタイルをご紹介します。

ハイライトで魅せる、大人のレイヤーミディ

「matka表参道」オーナーの@hair_by_keikoさんが手がけたのは、「表面からハイライトを入れてベージュに染まった白髪とブレンド」したスタイル。明るめのココアブラウンをベースに、コントラスト強めのハイライトを組み合わせています。@hair_by_keikoさんが「白髪もデザインとして活かします」と紹介しているこのスタイルは、華やかな雰囲気へアップデートしたい人にオススメです。

ミルクティベージュのレイヤーボブ

明るいミルクティベージュが映えるレイヤーボブ。スタイリストの@katayu1204さんによると「白髪があればあるほど叶う」とのことで、白髪を活かしてハイトーンの明るい色味に挑戦してみるのもおすすめです。重めのボブをベースにしつつ顔まわりからサイドにかけて段を入れて、ふんわりと軽やかな印象に仕上がりました。

透明感バツグン！ グレージュのボブレイヤー

表面にしっかりと段を入れたボブレイヤーは、トップを内側に収めつつベースを外へ向かわせることで、今っぽい動きを出しています。カラーは透明感たっぷりのグレージュ。「SALOWIN町田店」の@yuuna__iwamaさんいわく「白髪を活かしたカラーで明るく綺麗に透明感」を演出できるのだそう。髪色とカットの相乗効果で洗練された空気を与えてくれる、大人にこそオススメしたいスタイルです。

ヌーディーアッシュの切りっぱなしくびれボブ

顎下のラインで切りっぱなしにしたボブに、太さの異なるハイライトを散りばめたスタイル。「NORA HAIR SALON」@sakosakosakosakoさんは「白髪を『隠す』から『活かす』デザイン」として提案しています。ヌーディーアッシュのカラーにハイライトとレイヤーで軽さを添えて、すっきりとした抜け感のあるスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@katayu1204様、@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。