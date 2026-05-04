ピングー×サンキューマート再コラボ♡夏デザインの390円グッズが大集合

大人気キャラクター「ピングー」とサンキューマートのコラボが再び登場♡夏らしい爽やかなデザインで、持っているだけで気分が上がるアイテムが勢ぞろいします。ALL390円（税込429円）という手に取りやすい価格も魅力。2026年5月下旬より順次販売開始となる、見逃せない限定コレクションです♪

全27種♡爽やか夏グッズ展開

今回のコラボは、アイスブルーを基調にした涼しげでポップなデザインが特徴。ピングーとピンガの可愛らしいアートが施され、夏気分を盛り上げてくれます。

ラインナップは全27アイテム。

価格：全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

アパレルからステーショナリーまで幅広く揃い、日常使いしやすいアイテムばかり。プチプラながらも、コーデやライフスタイルにさりげなく可愛さをプラスできます。

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注目アイテムをチェック

■ランチアイテム

毎日のお弁当タイムを楽しく彩るアイテムが充実。フードコンテナはサイズ違いの2個セットで実用性も抜群です。

■ファッション＆雑貨

中身が見えるポーチや、持ち歩きに便利なミラーなど、日常で使いやすいアイテムも豊富。ぬいぐるみ素材のヘアアクセは特に注目です♡

先行予約＆販売スケジュール

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間：2026年4月24日（金）12:00～

■販売場所：公式オンラインショップ

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年5月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所：サンキューマート各店舗

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

可愛さもコスパも欲張りに♡

今回のピングーコラボは、見た目の可愛さと実用性、そして手に取りやすい価格を兼ね備えた優秀ラインナップ♪普段使いはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもぴったりです。お気に入りをいくつも揃えたくなるこのシリーズ、ぜひ早めにチェックしてみてください♡