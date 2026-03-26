資生堂の“凍らせるスキンケア”が話題♡冷感×美容で叶うシャキぷる肌

暑い季節のスキンケアに、新しい選択肢が登場♡資生堂から“凍らせる”という発想の氷点下美容液が誕生しました。シャリっとしたソルベ状のテクスチャーとひんやり感で、心地よく肌をケアできるのが魅力。2026年6月21日より数量限定で発売される注目アイテムは、夏のスキンケアを楽しみに変えてくれそうです♪

凍らせて使う新感覚美容液

S ソルベセラム

価格：2,530円(税込)

冷凍庫で凍らせることでジェルがソルベ状に変化する、資生堂グループ初の“凍らせるスキンケア”。

独自の「アイスデリバリー処方」により、氷点下の冷感と美容成分がじわっと肌に溶け込み、うるおいをチャージします。

見た目・触感・香りまで楽しめる、五感に響く新しい美容体験が魅力です。

ダイアンボタニカル ボディミスト新発売♡全身うるおう夏の時短ケア

肌悩みに合わせて選べる2種

「フレッシュクリア」はビタC※2・グルタチオン配合で、うるおいと透明感ケアをサポート。シトラスミントの爽やかな香りもポイントです。

「ジューシープランプ」はナイアシンアミド・水溶性コラーゲン配合で、毛穴ケアとハリ感アップにアプローチ。ベリー系のやさしい香りでリラックス感も◎。

さらに、CICA※3・アラントイン・グリセリン（保湿）を共通配合し、肌をやさしく整えながら、きゅっと引き締まった“シャキぷる肌”へ導きます。

※2 2-O-エチルアスコルビン酸 ※3 ツボクサ葉／茎エキス

使い方＆発売情報

使用時は一晩冷凍庫で凍らせ、スパチュラで混ぜてから使用。

洗顔後やスキンケアの仕上げに取り入れることで、ひんやりとした心地よさとともに美容液・マスク・収れんの3つの効果を発揮します。

常温ではジェルとして使えるのも嬉しいポイントです。

【発売日】2026年6月21日（日）数量限定発売

【販売店舗】ドラッグストア・GMS・化粧品専門店・資生堂オンラインストア

夏のご褒美スキンケアに♡

ひんやりとした心地よさと本格的な美容効果を両立した、今回の新作美容液。暑さでスキンケアが億劫になりがちな時期でも、思わず手に取りたくなる楽しさが魅力です♪毎日のケアを“癒しの時間”に変えてくれる特別なアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♡