【ロイズ】条件達成で送料無料＆生チョコレート1箱もらえるキャンペーンを開催中。旅先からの贈り物にもぴったり

ロイズは、2026年4月15日から8月5日まで、札幌市および近郊の直営店10店舗で「発送応援キャンペーン」を開催しています。

購入時期によってもらえる生チョコレートが変わる！

期間中、対象店舗で届け先1件につき条件を達成した発送注文でそれぞれ特典が受けられます。

【1】届け先1件につき生チョコレート1箱以上含む6100円以上の購入...生チョコレート1箱プレゼント

【2】届け先1件につき7500円以上の購入...クール便送料無料

【3】届け先1件につき生チョコレート1箱以上含む7500円以上の購入...生チョコレート1箱プレゼント＆クール便送料無料

なお、受付期間は8月5日までで、8月15日到着分までが対象です。

また、プレゼントの生チョコレートは受付期間によって異なります。



26年4月15日から5月31日まで：生チョコレート［オーレ］

ミルクのやさしい風味が魅力。生チョコレート人気No.1の商品です。

代表作でもある［オーレ］は、こだわりのミルクチョコレートと北海道の生クリームを使って、やさしい味に仕上げた正統派のおいしさが特徴です。

口の中で、甘さがまろやかにとけていきます。風味付けに洋酒が使用されています。



26年6月1日から30日まで：生チョコレート［シャンパン ピエール ミニョン］

華やかに広がる、気品あるフルーティなシャンパンの香りが特徴の生チョコレートです。

生チョコレートに合う「シャンパン ピエール ミニョン」を使用。品質の高さと繊細な香りが高く評価されるシャンパンを、ミルクの風味豊かなチョコレートに合わせた一品です。フルーティなシャンパンが香る華やかな味わい。



26年7月1日から8月5日まで：生チョコレート［マイルドミルク］

ミルクとカカオのやさしいおいしさを楽しめる一箱です。

お酒を一切使わず、マイルドでコクのある味わいに仕上げたミルクチョコレートに、北海道の生クリームをブレンド。キッズも楽しめる、まろやかで程よいカカオ感のある生チョコレートです。

「発送応援キャンペーン」の対象店舗は、札幌市および近郊の直営店下記10店舗。東苗穂店・札幌大丸店・厚別西店・あいの里公園店・屯田公園店・西宮の沢店・ロイズタウン工場直売店・上江別店・新千歳空港店・チョコレートワールド

イオンモール旭川駅前店・函館空港店・ムービングショップ小樽店は対象外です。また、札幌丸井今井店・厚別サンピアザ店ではキャンペーンの内容が異なります。

持ち帰りの商品は合計金額に含まれません。また、パンは対象外となります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部