【就活】憧れの彼と企業説明会で遭遇♡「実はずっとお願いしたいことがあったんだ」最終面接後、突然呼び出されて...“予想外の展開”に主人公パニック！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！就活中、密かに憧れていた彼と偶然再会した主人公。面接対策を通して急接近し「恋も就活も順調♡」と思っていた矢先、最終面接の後に待ち受けていたのは予想外すぎる展開でした。甘酸っぱくも切ない、“就活恋愛”のリアルな結末とは…？

就活中に起きた、まさかの奇跡♡

大学3年生の冬。私は毎日、企業研究やES作成、面接対策に追われる就職活動の真っ最中でした。思うように進まない選考に焦りを感じ、気持ちが沈む日も少なくありません。 そんな慌ただしい毎日のなかで、唯一ひそかな癒しになっていたのが、以前から気になっていた同じ学部の彼の存在でした。けれど就活が本格化してからはキャンパスで見かけることも減り、「もう会えないのかな…」と少し寂しく感じていたのです。 そんなある日、第一志望群の企業説明会に参加すると、なんと偶然にも彼が私の隣の席に座ってきました。突然の再会に驚きながら話してみると、志望業界まで同じだと判明。 自然な流れで連絡先を交換することになり、張りつめていた就活の日々に、一気に光が差し込んだ気がしました。

毎日の連絡で距離が急接近！

それから私たちは、毎日のように連絡を取りあう仲になりました。選考の悩みや将来への不安、時には弱音まで打ち明けあうようになり、気づけば彼は誰よりも特別な存在になっていたのです。 カフェで面接練習をしたり、自己PRを見せあったりする時間は、まるでデートのようで、私はどんどん彼に惹かれていきました。 周囲が次々と内定をもらい始め、焦りで押しつぶされそうになった時も、「絶対に2人で乗り越えよう」と励ましてくれる彼の存在に何度も救われたのです。 そしてついに、私たちは揃って第一志望企業の最終面接へ進出。 「君のおかげでここまで来れたよ」という彼からのメッセージに胸がいっぱいになり、“就活が終わったらきっと告白される”――そんな未来を疑いもしませんでした。 しかし、このあと衝撃の結末を迎えます……。 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部