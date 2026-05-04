元AKB48でタレントの仁藤萌乃（33）が4日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。

仁藤は「大切な皆さまへ」とし「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。

また、お相手については「とても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と説明。

さらに「こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます。これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです」と続け、2ショット、指輪の写真などを投稿した。

仁藤は08年に元AKB485期生としてデビュー。12年9月に行われたじゃんけん大会で準優勝し、シングル曲「永遠プレッシャー」で選抜入りした。13年4月に卒業。19年3月末に所属事務所との契約を終了し、芸能界を引退。2023年8月にアイドルグループ「alma」に新メンバーとして加入も10月に脱退した。「moeno」名でYouTuberとしても活動している。